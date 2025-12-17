Агрохолдинг «СТЕПЬ» утвердил пятилетний план развития «РЗ Агро»

Агрохолдинг «СТЕПЬ» завершил интеграцию «РЗ Агро» и утвердил пятилетний план развития актива, инвестиции в развитие которого только на первоначальном этапе позволят наращивать EBITDA холдинга минимум на 2,5 млрд рублей в год.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

«РЗ Агро» объединяет восемь хозяйств с земельным банком около 130 тыс. га на юге России. Актив обладает значительным потенциалом роста за счет развития семеноводства, расширения севооборота и повышения урожайности посредством новейших технологий. Ранее «РЗ Агро» была в совместном управлении у Агрохолдинга «СТЕПЬ» и членов семьи Луи-Дрейфус (Франция), которые год назад вышли из бизнеса.

План развития «РЗ Агро» предусматривает несколько направлений, ключевыми из которых помимо увеличения производства сельхозпродукции является развитие семеноводства и технологий орошения сельхозугодий.

Стратегия по развитию семеноводства предполагает, что на первом этапе селекционный комплекс «РЗ Агро» в перспективе двух лет нарастит мощность до 50 тыс. тонн по зерновым и бобовым культурам, что полностью обеспечит потребность в посевном материале сельхозпредприятий «СТЕПИ». В дальнейшей перспективе — выход на российский рынок. Планы по расширению технологий орошения предполагают рост таких площадей в компании в три раза. Объем инвестиций в компании не называют.

«Завершив интеграцию "РЗ Агро", мы добились существенного сокращения издержек, полностью пересмотрели севооборот согласно экономическим реалиям и планируем развивать новый актив органично нашим стратегическим задачам»,— прокомментировал гендиректор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко. Он отметил, что стратегия Агрохолдинга «СТЕПЬ» подразумевает дальнейшее расширение земельного банка и основных направлений компании за счет точечных сделок в регионе присутствия «РЗ Агро». «Мы ведем переговоры с владельцами нескольких сельхозпредприятий, а также осуществляем постоянный мониторинг рынка земли»,— сказал он.