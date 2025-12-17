В Курганинске ученик-водитель сбил велосипедистку на «КамАЗе»

В Курганинске 19-летний ученик автошколы за рулем учебного «КамАЗа» насмерть сбил 74-летнюю велосипедистку на перекрестке улиц Ленина и Серова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла утром 17 декабря во время поворота грузовика на разрешающий сигнал светофора. Пожилая местная жительница ехала на велосипеде по тротуару в том же направлении, что и «КамАЗ», но на перекрестке проехала на красный свет.

В момент аварии в кабине большегруза вместе с учеником находился инструктор автошколы. Пенсионерка скончалась на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Алина Зорина