В Курганинске ученик-водитель сбил велосипедистку на «КамАЗе»
В Курганинске 19-летний ученик автошколы за рулем учебного «КамАЗа» насмерть сбил 74-летнюю велосипедистку на перекрестке улиц Ленина и Серова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Авария произошла утром 17 декабря во время поворота грузовика на разрешающий сигнал светофора. Пожилая местная жительница ехала на велосипеде по тротуару в том же направлении, что и «КамАЗ», но на перекрестке проехала на красный свет.
В момент аварии в кабине большегруза вместе с учеником находился инструктор автошколы. Пенсионерка скончалась на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.