Объем инвестиций в основной капитал СКФО вырос на 4,6%

В январе-сентябре 2025 года объем инвестиций в основной капитал регионов Северо-Кавказского федерального округа достиг 752,7 млрд руб., что на 4,6% больше год к году. Соответствующая информация опубликована на сайте Северо-Кавказстата.

За рассматриваемый период в экономику Дагестана было вложено 226,2 млрд руб., что демонстрирует рост на 9,5%. В Чеченской Республике объем инвестиций в основной капитал увеличился на 4,7% и достиг 170,8 млрд руб.

В Ставропольском крае инвестиции составили 254 млрд руб., показав рост на 0,4%. В Кабардино-Балкарской Республике инвестиции выросли на 13,9% до 43,9 млрд руб.

В Карачаево-Черкесии инвестиции увеличились на 0,9% до 22,8 млрд руб. В Северной Осетии, напротив, произошло снижение показателя на 1,3%, объем вложений составил 24 млрд руб. Спад на 4,5% продемонстрировала и Ингушетия, объем вложений здесь составил 10,5 млрд руб.

Наталья Белоштейн