В Андреевке завершили благоустройство набережной по нацпроекту

В Андреевке завершили благоустройство набережной в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Саму набережную отремонтировали в 2024 году после того, как ее практически полностью разрушил шторм века. В этом году специалисты провели работы по комплексному обустройству территории. Летом появилась площадка с резиновым покрытием, спортивные турники и гамаки, а теперь добавилась новая детская игровая зона.

Все обустройство территории выполнено в едином стиле. На набережной установили новые скамейки и урны, теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки и пандус для спуска к морю для маломобильных граждан. Также провели системы видеонаблюдения, оповещения и поставили новые опоры освещения.

Набережную в Андреевке выбрали для обустройства по итогам голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Алина Зорина