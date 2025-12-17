ЦУР Ростовской области отказался от ИИ при работе с обращениями граждан

Центр управления регионом (ЦУР) Ростовской области не допускает искусственный интеллект к обработке обращений граждан, при этом использует его в решении прочих вопросов. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные руководителя регионального ЦУР Юрия Емельянова.

По его мнению, только человек способен уловить тонкости в обращениях граждан. Искусственный интеллект, напротив, — это инструмент, который воспринимает лишь то, что изложено предельно ясно.

«Там, где жители, нужен человек для того, чтобы понять эмоцию. Человек может высказываться в эмоциональной манере, но это не говорит о том, что он негатив какой-то пытается донести. Человек единственный может распознать эмоцию и выйти на диалог для того, чтобы выяснить какие-то подробности»,— отметил господин Емельянов.

При этом, искусственный интеллект в ЦУР находит применение в самых разных областях: он работает с текстом, видео и графическим контентом.

Наталья Белоштейн