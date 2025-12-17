Средняя зарплата врачей на Кубани достигла 113,7 тысячи рублей

Средняя зарплата врачей на Кубани за девять месяцев 2025 года составила 113,7 тыс. руб, что превышает среднюю заработную плату по Краснодару на 18,7 тыс. руб, сообщает «93.ru» со ссылкой на минздрав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Данный показатель почти достиг прогнозируемого экс-вице-губернатором Анной Миньковой ориентира в 115 тыс. руб. на текущий год. Средний медицинский персонал за указанный период получал 60,76 тыс. руб.

Несмотря на рост доходов медицинских работников, Кубань пока не выполняет федеральное требование о том, чтобы зарплаты врачей составляли не менее 200% от средней по экономике субъекта. Минздрав России признавал, что соблюдение норматива остается трудной задачей для многих регионов.

В Краснодарском крае действует комплекс мер поддержки медицинских кадров. Программа включает помощь в улучшении жилищных условий: единовременные выплаты на первоначальный взнос по ипотеке, компенсации за аренду, предоставление служебного жилья и земельных участков. Особое внимание уделяется стимулированию переезда специалистов в малые города и села через программы, включая «Земский доктор» с крупными подъемными выплатами.

С 2026 года планируется изменить образовательные нормы: выпускники медицинских вузов будут обязаны работать под наставничеством в государственных медучреждениях для получения профессиональной аккредитации.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в 2025 году планировали повышение заработных плат врачей государственных бюджетных медицинских учреждений на 16%.

Анна Гречко