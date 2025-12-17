Губернатор Ставрополья потребовал усилить контроль за безопасностью школ региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров перед заседанием краевого правительства вернулся к двум резонансным нападениям учеников на учителей и школьников. Эти инциденты потрясли страну в начале декабря 2025 года. Глава региона поручил министерству образования проверить работу охраны в школах и детсадах, а руководителям муниципалитетов — лично осмотреть рамки металлодетекторов и тревожные кнопки.

Владимир Владимиров опубликовал текст в своем Telegram-канале 17 декабря 2025 года. Там он подчеркнул: взрослые должны следить за онлайн-общением детей и их просмотрами в сети. Реакция последовала за трагедиями в Подмосковье и Санкт-Петербурге, которые Владимир Владимиров назвал двумя резонансными нападениями.

Первое нападение произошло 16 декабря в школе поселка Горки-2 Одинцовского округа Подмосковья. Ученик напал ножом на одноклассников и охранника, убив одного ребенка. Следственный комитет возбудил дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и покушению на убийство. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и сразу поручил анализ мер безопасности в Ставрополье. Второе нападение случилось 15 декабря в школе №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Ученик 9-го класса ранил ножом 29-летнюю учительницу тремя ударами в спину. Причина — плохая оценка за контрольную, которую подросток пришел исправлять рано утром. Полиция и СК возбудили дело по покушению на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ), школьник попытался покончить с собой.

В Ставропольском крае насчитывается 729 школ и 786 детсадов с общим контингентом свыше 300 тысяч детей. Регион уже оснастил 95% учреждений рамками металлодетекторов и тревожными кнопками к 2024 году. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», губернатор Ставрополья потребовал личных проверок от мэров и глав районов, чтобы исключить повторения. Муниципалитеты получат отчеты к концу недели. Местные власти подтверждают готовность: в крае сработали 124 тревожные кнопки за 2025 год, пресечено 17 инцидентов с ножами.

