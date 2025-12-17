Урожай яблок и груш на Кубани снизился на треть в 2025 году

Сельхозпредприятия Краснодарского края собрали около 352 тыс. т яблок и груш в 2025 году, что на 32% меньше показателей предыдущего года. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

В ведомстве подчеркнули предварительный характер данных, которые могут быть незначительно скорректированы по итогам года. Сбор сливы, черешни, персика, алычи и вишни упал на 41% за год. Аграрии собрали 10 тыс. т.

Причиной снижения урожая стали неблагоприятные погодные условия 2025 года, пояснили в минсельхозе Кубани. Апрельские возвратные заморозки повредили цветоносы и завязи плодовых культур. Также на показатели повлияла засуха.

Ранее генеральный директор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков прогнозировал снижение урожая яблок в Краснодарском крае на 15% относительно показателя 2024 года. По его словам, от весенних заморозков пострадали Новопокровский, Ленинградский, Староминской, Щербиновский и Каневской районы. По оценке эксперта, эти районы потеряют до 50% урожая.

