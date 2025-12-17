Дагестан увеличил урожай подсолнечника на 10,3%

Сельхозпроизводители Дагестана собрали 3,97 тыс. т подсолнечника в 2025 году. Это на 10,3% превышает показатель 2024 года в 3,6 тыс. т, сообщает Минсельхозпрод республики.

Фермеры расширили посевы до 3 тыс. га. Урожайность достигла 13,1 ц/га. Культуру выращивали в шести районах. Хасавюртовский район лидирует с 3,5 тыс. т. Кизлярский район показал 19,6 ц/га. Гунибский район собрал урожай с 19 ц/га.

В СКФО урожай подсолнечника вырос на 9% до 480 тыс. т. Сельхозорганизации обеспечили 335 тыс. т или 70%. Фермеры и ИП собрали 137 тыс. т или 28,5%.

Ставропольский край дал 370 тыс. т или три четверти урожая СКФО. Чечня увеличила сбор втрое до 66,2 тыс. т. Кабардино-Балкария прибавила 20% до 31 тыс. т. Аналитики ожидали роста на 10–15% в СКФО при хорошей погоде. Урожай превысил 0,5 млн т против 0,44 млн т годом ранее. Засуха и град в начале сезона не помешали.

На юге России сбор подсолнечника упал на 18% до 3,1 млн т. Сельхозорганизации дали 1,88 млн т или 61%. Фермеры — 1,18 млн т или 36%.

В Дагестане мелиорация и ирригация на 395,6 тыс. га подняли урожайность овощей и риса на 6,7% за три года. Общий урожай овощей достиг 1,57 млн т с 39,7 тыс. га при 396,2 ц/га.

Расширение площадей и благоприятная погода стали ключевыми причинами роста. Регион усиливает роль в масличных культурах на фоне спроса на масло.

Станислав Маслаков