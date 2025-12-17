«Золотое яблоко» раскрывает цифры

Бьюти-ритейлер «Золотое яблоко» поделился статистикой предновогоднего шопинга. Спрос на косметические адвент-календари вырос на 40% и уже в конце ноября 2025 года оказался на 40% выше, чем в аналогичный период 2024-го, причем треть проданных календарей — от российских производителей. В прошлом году на их долю приходилось менее 10%. В топе интересов — наборы Vivienne Sabo, Stellary и LUXVISAGE. Стабильно пользуются популярностью мультиформатные календари, в которых сочетаются сразу макияж, уход и аксессуары, как у RAD, FOR ME by Gold Apple и Clarins. Адвент-календарь воспринимается как выгодный формат, который позволяет попробовать множество средств со скидкой по отношению к полной стоимости, отмечается в релизе компании.

