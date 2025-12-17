В КБР за год высадили плодовые сады на 1,8 тысячах гектарах

В Кабардино-Балкарии в 2025 году засадили плодовыми и ягодными культурами 1,8 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба республики.

В прошлом году под многолетние насаждения отвели более 1 тыс. га. Общая площадь плодовых садов в республике достигла около 29 тыс. га. Кроме того, власти региона проводят обновления старых участков, где растут деревья возрастом свыше 20 лет, а на освобожденных землях высаживают молодые саженцы.

Константин Соловьев