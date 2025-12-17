Стоимость съемного жилья в Ростове сократилась на 3,5% за год

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Ростове-на-Дону составила 33 тыс. руб. в первой декаде декабря, снизившись на 5,4% за месяц и на 3,5% за год. Об этом сообщила пресс-служба платформы «Яндекс Аренда».

Согласно данным аналитиков, к концу 2025 года медианная ставка снизилась в шести районах областной столицы, еще в двух она осталась без изменений. Самое значительное падение цен зафиксировано в Октябрьском районе — на 5% до 30 тыс. руб.

В течение всего года в городах-миллионниках наблюдалась умеренная месячная динамика. Наиболее существенное колебание произошло в сентябре, когда завершился высокий сезон, — тогда стоимость выросла на 6,3%. Заметное снижение отмечено в конце года — на 3,8%.

Валентина Любашенко