Обвиняемого в избиении кубанской модели поместили под домашний арест

Никулинский районный суд Москвы поместил под домашний арест бизнесмена Дмитрия Кузнецова, обвиняемого в избиении своей возлюбленной, краснодарской фотомодели, приведшем к тяжелой черепно-мозговой травме. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Кузнецову меру пресечения на срок один месяц двадцать четыре дня. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По данным следствия, инцидент произошел вечером в квартире обвиняемого. Между Кузнецовым и женщиной возник конфликт, в ходе которого он ударил ее по голове. Пострадавшая поступила в больницу в состоянии комы, сейчас находится в сознании, однако продолжает лечение.

Ранее в социальных сетях сообщалось о пропаже Анжелики, прибывшей в Москву из Краснодара. Родственники обнаружили ее в медицинском учреждении. Выяснилось, что за два дня до инцидента женщина поссорилась с Кузнецовым и покинула совместное жилье.

Вячеслав Рыжков