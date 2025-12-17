В Ростове на месте дома Парамоновых построят бутик-отель

В Ростове-на-Дону начнут снос дома Парамоновых на ул. Социалистической, 128. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Кировского района Наталия Симаченко.

Доходный дом был построен более 120 лет назад, но в список объектов культурного наследия не был включен. На его месте запланировано строительство бутик-отеля «Парамоновъ на Никольской», рассчитанного на 75 номеров.

Как отметила госпожа Симаченко, дом признан аварийным и полностью расселен. В ближайшее время запланировано проведение работ по сносу здания.

Ранее «Ъ-Юг» сообщал, что здание доходного дома Парамоновых было продано с аукциона за 66 млн руб. в 2023 году компании «Трансагентство». Тогда же особняк был исключен из перечня объектов культурного наследия.

Наталья Белоштейн