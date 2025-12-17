В Лабинском районе Кубани расследуют дело о краже 2 млн рублей у ветерана СВО

В Лабинском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело о краже денежных средств с банковской карты у ветерана специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что в отдел МВД поступило заявление от местного жителя о хищении средств с его карты. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража), ведется следствие.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что дочь и пасынок ветерана могли похитить более 2 млн руб. В публикациях также указывалось, что мужчина после встречи с родственниками попал в госпиталь, предположительно отравившись.

Вячеслав Рыжков