Несовершеннолетняя девушка получила тяжелые травмы в результате ДТП в Тихвине

В Тихвине машина сбила 16-летнюю учащуюся 1-го курса техникума. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне утром у дома 24 по Южной улице объездной дороги 6-го микрорайона города Тихвин. Управлявший Renault Duster 54-летний водитель сбил девушку, когда та пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В этом году водитель не привлекался за нарушение ПДД, уточнили в полиции. Ведомство проводит проверку.

Артемий Чулков