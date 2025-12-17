В Ставрополе директора детсада заподозрили в махинациях с начислением зарплат
Директора одного из детских садов Ставрополя заподозрили в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Фигурантка начисляла зарплату по несуществующей должности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следователи установили, что директор детсада издала приказы, на основании которых с июля 2023 года по январь 2025 года главный бухгалтер и ее заместитель получали зарплаты за совмещение по должности ведущего бухгалтера, отсутствовавшей в штатных расписаниях.
В общей сумме бухгалтерам было незаконно перечислено 445 тыс. руб.
Расследование продолжается.