На Дону зафиксирован недостаток влаги в почвах более 30%

В Ростовской области с августа по октябрь 2025 года дефицит осадков составил более 30%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на ростовский филиал РосАгрохимслужбы. В ноябре ситуация не улучшилась — количество выпавших осадков также оказалось значительно ниже нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выборочные наблюдения в конце октября охватили три района области. В Миллеровском районе степень увлажнения почвы характеризуется как хорошая и высокая, в Аксайском — от средней до очень низкой, в Цимлянском — низкая и очень низкая.

«Это ситуация на конкретных полях. Ее нельзя транслировать на весь район или природно-сельскохозяйственную зону. Степень увлажнения почвы зависит от множества факторов и может существенно отличаться в пределах района, населенного пункта или хозяйства»,— прокомментировала директор филиала Ольга Назаренко.

Эксперт пояснила, что при температуре ниже 5 °C озимая пшеница переходит в состояние покоя, поэтому зимой низкие запасы влаги не критичны. Однако весной, когда возобновляется вегетация, растения активно потребляют накопленную за осенне-зимний период влагу.

«Для восполнения запасов влаги в почве до хороших и отличных на полях с низкими запасами необходимо, чтобы количество осадков в осенне-зимний период соответствовало климатической норме или было выше. Пока мы этого не наблюдаем»,— отметила госпожа Назаренко.

Следующий мониторинг запасов влаги и состояния посевов озимой пшеницы запланирован на вторую декаду декабря.

Валентина Любашенко