Спрос на «умные» устройства для бизнеса в Петербурге и области вырос на 31,6% за год

Количество M2M-устройств (Machine-to-Machine, межмашинное взаимодействие без участия человека) в цифровой сети МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилось на 31,6% за 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным оператора, чаще всего такие решения используют логистические компании, частные охранные организации, предприятия ЖКХ и энергосбыта, а также банковский сектор. Наиболее активно данными обмениваются банкоматы, POS-терминалы и датчики охранных систем.

В сфере ЖКХ и энергосбыта прирост количества M2M-решений за год составил 19%. Такие технологии позволяют в режиме реального времени отслеживать потребление ресурсов и оптимизировать учет. В охранной отрасли устройства применяют для дистанционного контроля сохранности транспорта и объектов, а также для видеоаналитики и оперативного реагирования на инциденты.

Также вырос спрос со стороны компаний, занимающихся автоперевозками: специальные чипы помогают отслеживать местоположение объектов и контролировать безопасность водителей, пассажиров и груза.

Помимо Санкт-Петербурга в число регионов с наиболее активным использованием «умных» устройств вошли Москва и Свердловская область.

Артемий Чулков