На Дону объем ипотечного кредитования сократился на 9% в ноябре 2025 года

Ростовская область в ноябре 2025 года сохранила восьмую позицию в национальном рейтинге по объему ипотечного кредитования, выдав за месяц 2, 9 тыс. кредитов на общую сумму 13,1 млрд руб. По данным Объединенного кредитного бюро, по сравнению с октябрем количество сделок снизилось на 9%, а объем — на 7%. Об этом сообщает Domostroydon.ru.

По информации аналитиков, в ноябре в регионе зафиксирован рост ключевых параметров займов: средний размер ипотеки увеличился на 2% до 4,4 млн руб., а средний срок кредитования вырос на 5 месяцев, достигнув 302 месяца — более 25 лет.

По стране в лидерах остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Столица укрепила позиции, выдав почти на 9% больше средств, чем в октябре, доведя объем до 62,5 млрд руб.

В целом по России ноябрь оказался менее активным, чем октябрь: банки выдали на 4% меньше ипотек, а общий объем снизился на 2%, до 484,6 млрд руб. Однако в годовом выражении количество займов выросло на 74%, объем увеличился вдвое по сравнению с ноябрем 2024 года.

Средний размер ипотеки по стране достиг 4,5 млн руб., а срок кредитования — почти 23 года. Несмотря на месячный спад, рынок продолжает показывать устойчивый интерес к жилью, особенно в новостройках, на которые приходится уже 61% всех ипотечных средств.

Валентина Любашенко