Ипотека на Ставрополье сократилась на 5% в ноябре

Банки выдали в Ставропольском крае 1,4 тыс. ипотечных кредитов на 6,1 млрд руб. в ноябре 2025 года. Это на 5% меньше по числу договоров и на 4% меньше по объему, чем в октябре, когда выдали столько же кредитов — 1,4 тыс. — на 6 млрд руб. Данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) подтверждают сезонное охлаждение рынка после октябрьского пика, вызванного восстановлением спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Средний чек ипотеки в крае составил 4,1 млн руб., срок — 300 месяцев, или 25 лет. В октябре средний размер кредита тоже равнялся 4,1 млн руб., но срок достигал 296 месяцев. Ставрополье заняло 20-е место по числу выдач среди регионов России, где лидируют Москва (8,6 тыс. кредитов на 62,5 млрд руб., рост на 5% по числу и 9% по объему за месяц),

Московская область (6,45 тыс. на 38,37 млрд руб., минус 4% и 1%) и Петербург (5,47 тыс. на 31,09 млрд руб., плюс 3% и 4%).

По России банки оформили 105,96 тыс. ипотек на 484,61 млрд руб. в ноябре — на 4% меньше по числу и 2% по объему, чем октябрьские 110,36 тыс. на 493,3 млрд руб. Годовой рост впечатляет: плюс 74% по числу и 100% по объему против ноября-2024 (60,94 тыс. на 242,37 млрд руб.). Средний чек подскочил на 600 тыс. руб. до 4,57 млн руб., срок вырос на 14 месяцев до 274 месяцев (22 года 10 месяцев).

За 11 месяцев 2025 года россияне взяли 827,4 тыс. кредитов на 3,61 трлн руб., в среднем 328,16 млрд руб. ежемесячно. Это на 24% меньше по числу и 21% по объему, чем за январь—ноябрь 2024-го (1,09 млн на 4,56 трлн руб., средний месяц — 414,7 млрд руб.). Новостройки забрали 48% выдач и 61% объема, с чеком 5,7 млн руб. и сроком 323 месяца; вторичка отстает — 3,39 млн руб. и 239 месяцев. Полная стоимость кредита (ПСК) снизилась до 18,29% с 18,67% в октябре.

Снижение на Ставрополье банки связывают с ужесточением проверок: доля отказов по рознице в крае достигла 83,2% в ноябре, плюс 3,3 п.п. к году. Рынок ждет решений ЦБ по ключевой ставке (16,5%), спрос смещается к льготным программам вроде семейной ипотеки — край вошел в лидеры по ее доле в Сбере (86,6%). В октябре рост на 13% по числу и 20% по объему против сентября (1,1 тыс. на 4,5 млрд руб.) показал всплеск, но ноябрь вернул рынок к осторожности.

Станислав Маслаков