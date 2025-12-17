СКР проверяет обстоятельства гибели жительницы Кропоткина при пожаре

Кропоткинский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку по факту смерти 60-летней жительницы города, которая погибла при пожаре в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

16 декабря в частном домовладении на Прудовом переулке в Кропоткине произошло возгорание. Соседи, заметив пламя, вызвали спасательную службу. После того как сотрудники МЧС потушили огонь, в одной из комнат обнаружили тело 60-летней хозяйки дома.

Следователь осмотрел место происшествия и проводит необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Точная причина возгорания будет определена после завершения исследований.

По итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Анна Гречко