В Ростовской области потушили пожар в садовом товариществе

В Ростовской области на территории садового товарищества «Садовод Любитель» произошел пожар из-за искр от печи, который потушили 25 сотрудников регионального ГУ МЧС. Об инциденте сообщила пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, 71-летний владелец дома растапливал печь, когда разлетевшиеся искры вызвали возгорание. Хозяин попытался самостоятельно справиться с огнем, однако его усилия не увенчались успехом. Пострадавших в результате происшествия нет.

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар на площади 100 кв м. В операции по тушению участвовали 25 спасателей и девять специализированных машин.

МЧС России по Ростовской области напомнило о мерах безопасности при использовании печного отопления. Ведомство советует проверять тягу и герметичность системы, устанавливать искрогаситель, регулярно чистить дымоход и применять только сухие дрова.

Валентина Любашенко