В Ульяновской области самая дешевая мука в Поволжье

В Ульяновской области зафиксированы самые низкие цены на муку среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает минсельхоз региона.

Еженедельный мониторинг потребительских цен на социально значимые продукты проводится министерством. Согласно данным ведомства, по 26 наименованиям продовольственных товаров из 43 групп, отслеживаемых Росстатом, Ульяновская область входит в число регионов-лидеров по доступности цен — от первого до седьмого места.

В частности, одни из самых низких цен в ПФО отмечены на пшеничную муку, говядину, полукопченую и варено-копченую колбасы, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шлифованный рис, картофель, белокочанную свежую капусту, морковь и свежие помидоры.

Андрей Сазонов