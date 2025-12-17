В Ставрополе завершили украшение города к Новому году

Украшение Ставрополя к Новому году завершено. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Иван Ульянченко. Большая часть праздничных убранств пришлась на пл. Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

«Торжественное сияющее убранство создает настроение жителям и гостям Ставрополя по всему городу. Самые яркие огни иллюминации и самые красочные арт-объекты расположились в сердце краевого центра — на площади Ленина»,— отмечает глава города.

Огни на главной елке города зажгут во время первого праздничного представления 19 декабря в 18:45.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», украшение города к праздникам планировали завершить до 10 декабря, но из-за задержек со стороны подрядчиков и капризов погоды срок был перенесен. Кроме этого, был приостановлен тендер, а муниципальный контракт разбит на части. Подробнее — в фотогалерее «В режиме полуготовности».

Наталья Белоштейн