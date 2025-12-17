Петербургская компания выплатила 2,7 млн рублей долга по зарплате

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга помогла 48 работникам ООО «СЭТ» получить долг по зарплате. Общая сумма задолженности составила 2,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Компания накопила долг перед работниками за период с августа по сентябрь. Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства. Руководителю компании поступило представление от надзорного органа. Оно рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры организация выплатила заработную плату 48 сотрудникам и погасила задолженность.

Татьяна Титаева