Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербургская компания выплатила 2,7 млн рублей долга по зарплате

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга помогла 48 работникам ООО «СЭТ» получить долг по зарплате. Общая сумма задолженности составила 2,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Компания накопила долг перед работниками за период с августа по сентябрь. Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства. Руководителю компании поступило представление от надзорного органа. Оно рассмотрено и удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры организация выплатила заработную плату 48 сотрудникам и погасила задолженность.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все