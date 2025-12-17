В Новороссийске снизили подачу воды на 90%

Троицкий групповой водопровод снизил подачу водоснабжения на Новороссийск на 90% в связи с отключением электроэнергии на объектах. 17 декабря вода в городе будет идти по графику, о чем уведомили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утренняя подача воды в Новороссийске осуществлялась с 06:00 до 09:00. Вечернее водоснабжение будет организовано с 18:00 до 21:00. На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам населения.

«По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем аварийная ситуация не прогнозируется»,— сообщили в МУП «Водоканал» Новороссийска.

София Моисеенко