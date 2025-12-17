В Минводах в ДТП пострадала школьница

В Минеральных Водах ВАЗ-2114 сбил 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Энгельса, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. Пострадавшую с травмами доставили в Минераловодскую больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

Инспекторы выяснили, что виновник аварии — 19-летний житель Александровского округа со стажем вождения один год. За этот период молодой человек 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Наталья Белоштейн