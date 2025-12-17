Медицинская лаборатория CL LAB стала «ВЫБОРОМ ГОДА»

Крупнейшая* в ЮФО частная медицинская лаборатория CL LAB получила популярную премию «ВЫБОР ГОДА» в номинации «Открытие года-2025» за запуск в Краснодаре инновационного медицинского центра CL DOCTOR.

Известные блогеры ЮФО и лидеры мнений Краснодарского края проголосовали за лабораторию CL LAB, отметив большое значение открытия в центре города крупного мультипрофильного медицинского центра на ул. Северной, 418. Финал премии состоялся на закрытой церемонии в Краснодаре, собравшей порядка 200 гостей, где были озвучены победители и вручены награды.

«Мы создали в сердце Краснодара высокотехнологичный медицинский кластер CL DOCTOR. Здесь опытные медики не просто диагностируют и лечат заболевания самого широкого спектра, а создают индивидуальные стратегии здоровья для активного долголетия, чтобы вы всегда уверенно управляли своим будущим. И это общий успех и заслуга всей нашей большой профессиональной команды, ведь новые медцентры стали продолжением нашей медицинской лаборатории CL LAB, которая в наступающем году отметит свой 20-летний юбилей. Благодарим за доверие, мы идём дальше — растём и становимся еще лучше для жизни и здоровья людей!»,— отметил Феликс Гамзаев, глава группы медицинских компаний CL на церемонии награждения.

* по количеству собственных филиалов в регионе представленности

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

https://cllab.ru/