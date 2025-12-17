Пассажирка покинула автобус в Петербурге через окно при помощи аварийного молотка

Пассажирка автобуса № 103 решила покинуть общественный транспорт необычным способом. Она разбила стекло при помощи аварийного молотка и выпрыгнула через окно, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ставший свидетелем инцидента водитель обратился к правоохранителям 13 декабря. На месте полицейские выяснили, что все произошло около 21:40, в момент совершения правонарушения пассажирка была в неадекватном состоянии. После того как автобус остановился, она выпрыгнула через окно и скрылась. Своими действиями пассажирка нанесла ущерб в размере 14 тыс. рублей.

По подозрению в вандализме 15 декабря задержали 30-летнюю жительницу Московской области, проживающую в Северной столице. Полиция установила, что в тот момент правонарушительница была пьяна и действовала из хулиганских побуждений. Возбуждено дело по статье «вандализм».

Татьяна Титаева