В Краснодаре достроили крупнейший детский сад на 380 мест

В Краснодаре завершили строительство самого крупного детского сада на 380 мест, который откроется в следующем году в поселке Знаменском. Объект готовят к вводу в эксплуатацию, сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

Дошкольное учреждение включает 21 группу для детей разных возрастов, включая ясельные на 60 малышей. По словам мэра, власти предусматривают больше мест в детстадах по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина кондратьева.

Детсад возведен застройщиком в рамках проекта комплексного развития территорий. Во дворе для каждой группы обустроили теневые навесы и площадки для игр и занятий спортом на свежем воздухе.

На первом этаже здания расположены пищевой и медицинский блоки, прачечная и технические помещения. Второй этаж занимают музыкальный и спортивные залы, кабинеты логопеда и психолога. В учреждении установили два лифта для маломобильных посетителей, систему безопасности с постом охраны, видеонаблюдением и тревожной кнопкой.

Рядом с детсадом уже функционирует школа на 1,5 тыс. мест. С другой стороны учреждения строится поликлиника.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с 2025 по 2027 год в Краснодарском крае планируют построить 31 школу общей вместимостью свыше 30 тыс. мест и 26 детских садов на более чем 5 тыс. мест.

Анна Гречко