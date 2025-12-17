ГК ТОЧНО обеспечила «Собер-Баш курорт» связью от Т2

ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) вместе с оператором Т2 обеспечил территорию «Собер-Баш курорта» устойчивой мобильной связью и высокоскоростным интернетом.

Фото: ГК ТОЧНО

Российский оператор связи T2 обеспечил сетью клубный проект «Собер-Баш курорт» от ГК ТОЧНО, расположенный в Северском районе Краснодарского края. T2 одной из первой из операторов установила телеком-оборудование на новом объекте: голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны на 208 гектарах всесезонного курорта. Это значит, что будущие жители и гости получат доступ ко всем ключевым сервисам сразу после заселения, без ожиданий и временных решений.

В ГК ТОЧНО подчеркивают, что связь и интернет сегодня такая же базовая необходимость, как дороги, инженерные сети и социальные пространства. Именно поэтому девелопер заблаговременно интегрирует телеком-решения в свои проекты.

«Всего в 40 минутах от энергичного и делового Краснодара — в предгорье Кавказа, где нет городской суеты, только тишина и красота природы, мы создаём уникальный всесезонный курорт с премиальным туристическим сервисом. Качественная связь — это важная составляющая проекта такого уровня. Она дает возможность владельцам вилл и гостям комплекса наслаждаться жизнью в своем стиле и ритме, не меняя городских привычек. Благодаря нашим партнерам Т2 мы обеспечили сетевой инфраструктурой всю территорию "Собер-Баш курорта»,— отмечает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

Среди ключевых точек в зоне покрытия: частный коттеджный поселок, пятизвездочный отель и термальный комплекс нового поколения, земельные участки, торговая улица «Авеню Собер-Баш», парковая зона, виноградники и сады, уникальные туристические маршруты и другие общественные места.

«Сотрудничество с ГК ТОЧНО демонстрирует, насколько эффективно могут взаимодействовать телеком-оператор и девелопер, когда цифровая инфраструктура закладывается в проект еще на этапе строительства. «Собер-Баш курорт» — один из самых крупных объектов, где мы обеспечили качественное покрытие еще до появления первых гостей. Такой подход существенно повышает цифровой комфорт и дает возможность жителям и туристам пользоваться всеми современными сервисами без ограничений»,— рассказала директор краснодарского филиала T2 Елена Яковлева.

Соглашение о партнёрстве между ГК ТОЧНО и T2 было подписано летом 2024 года. В его рамках беспроводным интернетом и качественной мобильной связью уже обеспечены шесть жилых комплексов девелопера в Краснодаре и Туапсе. Покрытие «Собер-Баш курорта» стало следующим шагом этого сотрудничества.

Напомним, в октябре 2025 года ГК ТОЧНО объявила о начале строительства всесезонного курорта Северском районе Краснодарского края. Проект премиального класса «Собер-Баш курорт» будет включать частные виллы, пятизвездочный отель, термальный комплекс, собственную винодельню и сидрерию. Уже открыты продажи первой 1 очереди, куда входит 61 коттедж.

Застройщик ООО СЗ Парамаунт

Бренд ТОЧНО

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

https://tochno.life/