Анапский бренд косметики планирует выход на рынки Восточной Азии

Производитель «Анапская косметика» рассматривает возможность выхода на рынки Юго-Восточной Азии и ведет переговоры о поставках продукции в Малайзию и Индонезию. Об этом сообщила «Эксперту Юг» генеральный директор ООО «Фитстайл ЭКО» Анастасия Вдовина. По ее словам, продукция компании уже представлена на маркетплейсах в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и в меньших объемах — в Узбекистане, а также экспонируется в шоуруме в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ключевым направлением развития бренда остается линейка средств на основе экстракта красного вина из сорта каберне совиньон, выращенного на винодельнях Краснодарского края. Параллельно компания наращивает контрактное производство, выпуская продукцию под брендами сторонних заказчиков. В портфеле предприятия уже представлены космецевтика, медицинская и мужская косметика, что позволяет расширять ассортимент без отказа от собственных марок.

По словам госпожи Вдовиной, именно контрактное производство станет основным драйвером роста в текущем году на фоне растущего спроса на натуральную косметику с российскими ингредиентами. Объемы выпуска компании увеличились с 3 тыс. единиц в месяц на старте проекта до 15 тыс. единиц в настоящее время, при этом производственные мощности задействованы не полностью. В 2025 году предприятие рассчитывает увеличить выпуск на 30–40% к уровню 2024 года, однако прогнозы зависят от рыночной конъюнктуры. Существенное давление на бизнес оказывают рост комиссий маркетплейсов и снижение туристической активности в Анапе: из-за ситуации с разливом мазута в январе—феврале 2024 года выручка компании сократилась на 82%.

ООО «Фитстайл ЭКО» зарегистрировано в Анапе в 2021 году и принадлежит Анастасии Вдовиной, которая также занимает пост генерального директора. Компания владеет товарными знаками «Анапская косметика», Fit Style и «Фитисия». По данным ИАС Seldon.Basis, в 2024 году выручка предприятия выросла на 35% и превысила 14 млн руб., чистая прибыль увеличилась более чем вдвое, до 180 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков