В ноябре на Кубани выдали 3,75 тысяч ипотечных кредитов на 17,95 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро подвело итоги ипотечного кредитования за ноябрь 2025 года. За месяц банки выдали 105,96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 484,61 млрд руб. В годовом выражении количество выдач увеличилось на 74%, а объем — на 100%: в ноябре 2024 года было оформлено 60,94 тыс. ипотек на 242,37 млрд руб. Средний размер кредита за год вырос почти на 600 тыс. руб., до 4,57 млн руб., а средний срок кредитования увеличился на 14 месяцев и достиг 274 месяцев, или почти 23 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По сравнению с октябрем 2025 года рынок продемонстрировал умеренное охлаждение: число выданных ипотек сократилось на 4%, объем — на 2%. Месяцем ранее банки выдали 110,36 тыс. кредитов на 493,3 млрд руб., при среднем чеке 4,47 млн руб. и среднем сроке 268 месяцев.

Всего за январь—ноябрь 2025 года россияне оформили 827,4 тыс. ипотечных кредитов на 3,61 трлн руб. Это на 24% меньше по количеству и на 21% — по объему, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 1,09 млн ипотек на 4,56 трлн руб.

В ноябре доля новостроек составила 48% от общего числа и 61% от объема ипотечных сделок. Средний размер кредита на первичном рынке достиг 5,7 млн руб., средний срок — 323 месяца. Для вторичного жилья показатели были заметно ниже: средний чек составил 3,39 млн руб., а срок — 239 месяцев.

Полная стоимость кредита по ипотеке в ноябре снизилась до 18,29% против 18,67% месяцем ранее. Для новостроек ПСК составила 18,23%, для вторичного рынка — 19,79%.

Крупнейшими регионами по объему ипотечного кредитования в ноябре стали Москва, где было выдано 8,69 тыс. кредитов на 62,57 млрд руб., Московская область — 6,45 тыс. кредитов на 38,37 млрд руб., Санкт-Петербург — 5,47 тыс. кредитов на 31,09 млрд руб., Краснодарский край — 3,75 тыс. кредитов на 17,95 млрд руб. и Татарстан — 3,63 тыс. кредитов на 16,91 млрд руб. Самые крупные ипотечные кредиты оформляли жители Москвы, Ненецкого автономного округа и Московской области, а самый длительный средний срок кредитования был зафиксирован в Адыгее, самый короткий — в Сахалинской области.

Вячеслав Рыжков