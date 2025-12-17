Власти опровергли информацию об исках Росприроднадзора к компании Сергея Галицкого

В Telegram-каналах и мессенджерах распространяется информация о якобы поданных Росприроднадзором исках к компании Сергея Галицкого в связи с ущербом окружающей среде при строительстве «Парка Облаков» в парке «Краснодар», а также о том, что истинной причиной претензий стал отказ бизнесмена участвовать в строительстве храма в Юбилейном микрорайоне. В ведомстве эти сведения опровергли, заявив, что никаких исков к компании «Инвестстрой» не подавали. Данные арбитражной картотеки также не подтверждают наличие подобных заявлений, сообщает оперштаб Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Росприроднадзоре указали, что распространенное сообщение содержит недостоверные и фактически абсурдные утверждения. В частности, речь в нем идет об уничтожении некоего объекта «Русское поле», названного «символом культурной идентичности», а также о редком растении «бадунчай». Ведомство отмечает, что понятие «объект культурной идентичности» в правовом поле отсутствует, а функции службы ограничиваются контролем за использованием природных ресурсов. Объект с названием «Русское поле» на указанной территории никогда не существовал, а «бадунчай» не известен ни науке, ни народной ботанической традиции.

Распространение подобных сообщений, утверждает оперштаб, активизировалось на фоне обсуждения проектов в Юбилейном микрорайоне. Ранее там уже появлялись фейки, в том числе о якобы планируемом ограничении доступа к набережной при строительстве храмового комплекса. Представители епархии ранее заявляли, что проект, напротив, предусматривает расширение благоустроенной территории и свободный доступ горожан.

Официальных заявлений о новых проектах с участием Сергея Галицкого не делалось. В настоящее время он, помимо развития футбольного клуба «Краснодар» и одноименного парка, участвует в реставрации кинотеатра «Аврора» и благоустройстве бульвара на улице Красной.

Вячеслав Рыжков