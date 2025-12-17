В Ставропольском крае выловили 4 тысяч тонн рыбы

Рыбоводы Ставропольского края к началу декабря выловили уже более 4 тыс. тонн товарной рыбы. Растениеводы завершили полевые работы, а у рыбаков как раз наступил сезонный пик вылова. Они выращивают карпа, толстолобика, белого амура, форель и осетровые породы, рассказали в пресс-службе минсельхоза региона.

Государство активно поддерживает отрасль. В 2025 году субсидии на разведение, содержание и выращивание объектов аквакультуры достигли 8 млн руб. Шесть хозяйств получили эти деньги и компенсировали до 40% затрат на товарное рыбоводство. Общий объем господдержки рыбоводства в крае составил 23,7 млн руб., рассказал замминистра сельского хозяйства Сергей Бондаренко.

Около 200 хозяйствующих субъектов разводят рыбу на 60 тыс. га водных угодий. Край развивает пастбищное, прудовое и индустриальное рыбоводство. Ранее в 2025 году предприятия произвели 1,4 тыс. тонн рыбной продукции, а годовая прибыль от отрасли превышает 1 млрд руб.

Сергей Бондаренко отметил вклад мер поддержки в рост производства. Хозяйства используют субсидии для модернизации прудов и закупки кормов. Регион экспортирует консервы, замороженную и сушеную рыбу. Продукция поступает в почти 2 тыс. сетевых магазинов по России. Впервые в 2025 году Ставрополье поставило рыбу в Киргизию.

Министерство сельского хозяйства края отслеживает динамику вылова. Рыбоводство укрепляет агропромышленный комплекс. Хозяйства планируют увеличить объемы в 2026 году за счет новых субсидий.

Станислав Маслаков