В Самарской области выявили недостоверное декларирование 1,9 млн тонн зерна

С начала года в Самарской области обнаружили 424 декларации о соответствии зерновой продукции общим весом 1,9 млн тонн, зарегистрированные с нарушениями требований технического регламента Таможенного союза. Об этом сообщает ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Так, 11 декабря две декларации на партии пшеницы и льна на пищевые цели общей массой 2,5 тыс. тонн, которые оформил индивидуальный предприниматель из Кинель-Черкасского района, признаны недействительными.

Предприниматель применял пестициды и агрохимикаты для обработки льна, но информация об исследованиях остатков этих веществ отсутствовала в протоколах испытаний. При декларировании пшеницы не проводилось исследование на содержание вредной примеси, что является обязательным требованием.

Декларантам объявлены предостережения, декларации признаны недействительными.

Руфия Кутляева