СКА наказал «драконов» за плохое поведение

СКА обыграл «Шанхайских драконов» в матче чемпионата КХЛ, который состоялся в Ледовом дворце. Поначалу армейцы проигрывали, но затем сравняли счет, а в третьем периоде забросили в ворота соперников три шайбы, воспользовавшись в том числе неспортивным поведением их тренера, наказанного двухминутным штрафом. Итоговый результат — 4:1 в пользу СКА.

Это было уже третье дерби двух команд, представляющих в этом сезоне Петербург в КХЛ. Первый матч выиграла китайская команда, «прописавшаяся» на «СКА Арене» 7:4, затем армейцы взяли реванш, одолев соперника 3:2 — в овертайме. Впрочем, многие отказываются называть матчи между СКА и «Шанхаем» дерби. Китайский клуб играет в городе на Неве только первый сезон, а потом планирует перебраться в Шанхай. Так что к Петербургу имеет косвенное отношение. Но то, что соперничество двух команд создает интригу и стало принципиальным,— тут спорить нечего. Особенно учитывая тот факт, что СКА и «Шанхай» проведут в регулярном чемпионате шесть матчей. Следующий пройдет 30 декабря на «СКА Арене», там же противники встретятся 14 января, а игрой в Ледовом дворце 20 марта закроют для себя чемпионат.

Об этом напомнил журналистам после окончания встречи — третьей по счету — тренер СКА Юрий Бабенко. Он заменил на пресс-конференции и на скамейке во время матча главного тренера армейцев Игоря Ларионова — тот приболел. Интересно, что Бабенко, ранее работавший ассистентом в разных клубах, быстро «сделал карьеру» в СКА, хотя пришел в штаб Ларионова последним из всех ассистентов — в конце октября.

Матч СКА и «Шанхая» состоялся после перерыва в чемпионате, вызванного проведением турнира под названием Кубок Первого канала. Там, к слову, победу одержала сборная России под руководством Романа Ротенберга, обыгравшая Беларусь 3:1 и Казахстан 9:0. Ротенберг в течение многих лет руководил СКА на административной должности, а также тренировал команду. Летом его сняли со всех должностей. И — может, по этой причине, а может, по какой-то другой — Ротенберг не пригласил в состав сборной России ни одного игрока СКА. Хотя, когда он был тренером петербургской команды, то формировал сборную преимущественно из хоккеистов армейского клуба. Благодаря такому отношению экс-наставника игроки СКА смогли за время паузы отдохнуть.

Правда, это сказалось на их действиях в начале матча с «Шанхаем». Гости действовали быстрее и агрессивнее. А СКА словно вернулся к началу сезона, когда выглядел командой, которая не может освоить хоккей, который пытается привить ей Игорь Ларионов. Но в середине матча армейцы вспомнили, что к чему и, несмотря на то, что их главного тренера не было на скамейке, поймали свою игру. Помог им гол форварда Николая Голдобина, который отличился на 7-й минуте второго периода. В этом эпизоде здорово сыграл американец Рокко Гримальди, отнявший шайбу у соперника и поставивший ему заслон: благодаря этому, Голдобин выехал на пятачок и разобрался с вратарем «Шанхая» Андреем Кареевым. Так счет стал 1:1. В первом периоде армейцы пропустили гол, когда китайский клуб соорудил контратаку и его канадский нападающий Ник Меркли добил шайбу в сетку ворот, которые защищал Артемий Плешков. Потом вратарь СКА не раз выручил команду при счете 1:0 в пользу «драконов», не дав тем развить успех.

А после шайбы Голдобина армейцы перехватили инициативу. Переломным в этой игре послужил второй гол, который забил в середине третьего периода капитан СКА Сергей Плотников. Армейцы в этот момент имели преимущество в два игрока. Причем один штраф заработал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан, сделавший выпад против арбитров. На пресс-конференции канадский специалист честно признался, что потерял самообладание и выдержку, взяв вину за пропущенный гол на себя. Что именно он сказал рефери, указывая жестом на телефон, Галлан не сообщил.

Через пять минут «драконов» снова подловил на ошибке в их зоне Голдобин, оставшийся один и с разворота отправивший шайбу в сетку. А точку в этом матче поставил канадец Джозеф Бландизи, поразивший броском через всю площадку (с неудобной руки) ворота «Шанхая», когда его игроки в большинстве пытались спасти игру — у них заменили вратаря.

СКА одержал победу 4:1 и впервые за долгое время поднялся в таблице Западной конференции КХЛ на шестое место, опередив «Спартак» и ЦСКА. Китайский клуб выпал из восьмерки, куда надо попасть по итогам чемпионата, чтобы заслужить право играть в плей-офф. В следующем матче армейцы примут в Ледовом дворце казанский «Ак Барс». Игра пройдет 18 декабря. В ней, как и во всех последующих, к сожалению для армейского клуба, не примет участия канадский защитник Тревор Мерфи, очень полезный в атаке. Он получил травму в недавней игре с «Адмиралом» и выбыл до конца сезона.

Кирилл Легков