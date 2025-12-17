В Славянском районе БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередачи

В Славянском районе Краснодарского края обломки сбитых БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередачи. В результате инцидента без электроснабжения остались 38,8 тыс. человек, сообщает региональный оперштаб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Для устранения последствий на место направили пять аварийных бригад — 20 специалистов и пять единиц техники. В работах принимают участие сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Сейчас без электричества остаются 12,7 тыс. человек.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодарском крае обломки беспилотников ранили двух человек и причинили ущерб жилым домам в Славянском и Красноармейском районах.

Всего дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат над Краснодарским краем. Над регионами России и акваториями морей было нейтрализовано 94 БПЛА.

Анна Гречко