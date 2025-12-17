Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении жилищных прав сироты из Крыма

Следственный комитет России начал проверку по факту нарушения жилищных прав сироты из Белогорска, который девять лет не может получить положенное жилье. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В приемную председателя СКР Александра Бастрыкина в соцсетях поступило обращение мужчины из города Белогорска Республики Крым. Заявитель сообщил о длительном непредоставлении ему положенной по закону квартиры.

Пользователь уточнил, что с 2016 года он состоит в специализированной очереди, однако до сих пор его права не реализованы. Мужчина вынужден снимать жилье за собственные деньги. Многочисленные обращения в уполномоченные органы якобы не дали результата.

ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю организовало процессуальную проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Владимиру Терентьеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Гречко