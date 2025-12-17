Теплый сектор циклона сохранит в Петербурге температуру выше климатической нормы

В среду, 17 декабря, синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге определит теплый сектор циклона, который сохранит в регионе облачную погоду, вызовет небольшие дожди и удержит температуру на уровне, значительно превышающем климатическую норму декабря. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в Северной столице покажут +3…+5 градусов, в Ленинградской области — 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное упадет до 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 18 декабря, без осадков, ночью — 0…-2 градуса, днем — +5…+7 градусов.

Артемий Чулков