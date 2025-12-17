На Ставрополье создадут 2,5 тысячи рабочих мест в туризме

В Кисловодске до 2027 года появится свыше 4,5 тыс. койко-мест и более 2,5 тыс. рабочих мест благодаря реализации 20 инвестиционных проектов в туристической отрасли. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на начальника управления по культуре, курорту, спорту и туризму администрации города-курорта Элеонору Даниэльян.

Фото: администрация Кисловодска

По словам госпожи Даниэльян, в настоящее время в курортном городе осуществляется строительство санаториев, гостиниц, бутик-отелей, апарт-отелей и инновационно-медицинских центров в рамках двадцати инвестиционных программ туристического направления.

«К 2027 году уже создадут более 4,5 тыс. новых коечных мест и более 2,5 тыс. рабочих мест», — отметила чиновница.

Она также сообщила о росте доходов от туристического налога. За девять месяцев 2025 года поступления составили 217 млн руб., что превышает аналогичный показатель курортного сбора прошлого года — 195 млн руб. за тот же период.

Валентина Любашенко