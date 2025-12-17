КБР превысила годовой план экспорта сельхозпродукции на 80% в 2025 году
Кабардино-Балкария за 11 месяцев 2025 года перевыполнила годовой план экспорта агропромышленной продукции почти на 80%. Об этом сообщила пресс-служба администрации КБР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, из республики отправляют зерно, кондитерские изделия, напитки, крахмал, комбикорма и другую продукцию. Более 83% от общего объёма составляют продукты переработки сельскохозяйственной продукции.
Агропродукцию из Кабардино-Балкарии поставляют в порядка 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. География экспорта свидетельствует о растущем интересе к продукции республики.