Число проверок бизнеса в Петербурге снизилось на 30% за три года

Количество проверок бизнеса в Санкт-Петербурге за последние три года снизилось на 30% за счет применения риск-ориентированного подхода и цифровизации. Об этом заявили в пресс-службе Смольного по итогам заседания комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства в сфере государственного контроля, на которой подводились итоги работы после отмены моратория на плановые проверки.

Количество проверок по индикаторам риска за тот же период увеличилось в 10 раз. В Смольном отметили рост эффективности контрольных мероприятий: сейчас почти 97% из них выявляют нарушения.

Кроме того, более чем в два раза сократился средний срок рассмотрения жалоб в досудебном порядке. Если в 2023 году он составлял 8,8 дня, то в 2025 году — 4,2 дня. Ходатайства о продлении предписаний контрольно-надзорные органы города стали рассматривать в среднем на 25% быстрее, чем в позапрошлом году.

Артемий Чулков