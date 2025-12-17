Более 50 адресов в Краснодаре останутся без электричества 17 декабря

В Краснодаре 17 декабря запланированы плановые отключения электроэнергии в связи с проведением работ на сетях. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

С 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет на ряде улиц и в поселке Плодородный, включая улицы 1-я, 2-я и 3-я Линии с проездами, Артиллерийскую, Гагарина, Герцена, Демченко, Дербентскую, Индустриальный проезд, Клиническую, Комсомольскую, Кошевого, Красных Партизан, Крупской, Ломоносова, Московскую, Островского, Передерия, Северную, Уральскую, Чайкиной Лизы, Энгельса, а также ряд других адресов во всех округах города. С 13:00 до 17:00 под отключение попадут дома по улице Володарского (д. 5, 8, 13–17).

Дополнительную информацию жители могут уточнить в диспетчерской службе «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, а также через официальные каналы ЕДДС.

Анна Гречко