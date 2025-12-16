Суд в Черкесске рассмотрит дело о хищении у пенсионеров Ингушетии 371 млн рублей

Черкесский городской суд рассмотрит уголовное дело, фигурантами в котором числятся 29 человек, обвиняемых в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Карачаево-Черкессии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, не ранее 2020 года руководители управления Федеральной почтовой связи Республики Ингушетия и начальник республиканского отделения Пенсионного фонда России создали преступное сообщество из двух подразделений — «пенсионного» и «почтового». Участники организации незаконно оформляли перерасчеты пенсий и начисления разовых выплат жителям Ингушетии без их ведома. Сотрудники Пенсионного фонда перечисляли деньги на банковские счета филиала АО «Почта России» в Ингушетии для обналичивания. Законные пенсии доставляли в почтовые отделения республики для выдачи населению, а незаконно полученные средства под видом перерасчетов присваивали члены преступной группы. Территориальную подсудность изменил Пятый кассационный суд общей юрисдикции.

Деятельность сообщества была пресечена правоохранительными органами в феврале 2023 года. В рамках уголовного дела Фонд пенсионного и социального страхования РФ подал гражданский иск на сумму 371 млн руб.

Пятый кассационный суд продлил срок меры пресечения до 31 января 2026 года. Троим обвиняемым назначен домашний арест, 26 человек находятся под стражей.

Константин Соловьев