На Ставрополье полицейские задержали пятерых дропперов

В Ставропольском крае полицейские задержали пятерых жителей соседней республики, которые обналичивали деньги пострадавших от телефонных мошенников и переводили их в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правохранители выяснили, что подозреваемые работали по указанию неизвестных кураторов. Они находили людей, готовых за вознаграждение оформить банковские карты и передать их преступникам. На эти счета поступали средства жертв телефонных аферистов. Задержанные обналичивали деньги, конвертировали их в криптовалюту и через электронные кошельки отправляли вышестоящим участникам схемы. Следователи установили две операции на общую сумму около 100 тыс. руб.

Оперативники арестовали группу в съемной квартире в Ставрополе. При обыске изъяли 11 мобильных телефонов, 12 пластиковых карт и 9 сим-карт. Правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности владельцев карт, через которые уже были переведены деньги.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Константин Соловьев