В Дагестане 25-летний водитель погиб в ДТП
В Буйнакском районе в дорожно-транспортном происшествии погиб 25-летний водитель ВАЗ-2109. Об этом сообщает Госавтоинспекция Дагестана.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Происшествие случилось сегодня вечером, 16 декабря, на 17-м километре трассы «Буйнакск-Кизилюрт». Предварительно, 29-летний водитель Iveco не уступил дорогу при развороте. В результате произошло столкновение с ВАЗ-2109, за рулем которого находился 25-летний житель Казбековского района.
От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте. Его 21-летний пассажир, также житель Казбековского района, госпитализирован.