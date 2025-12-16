Главные новости за 16 декабря. Кавказ

Себестоимость жилья на Ставрополье достигла 55,1 тыс. руб. за метр. Ставрополье занимает второе место в СКФО: Карачаево-Черкесия лидирует с 57,4 тыс. руб., Северная Осетия следует с 49,7 тыс. руб., Чечня — 49,6 тыс. руб., Дагестан — 38,4 тыс. руб., Кабардино-Балкария — 29,6 тыс. руб.

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ»» запустило конкурс на строительство третьего этапа северного обхода Махачкалы. Начальная цена контракта достигает 6,2 млрд руб., финансирование идут из федерального бюджета.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в Кремле встретился с президентом Владимиром Путиным и представил доклад о социально-экономическом развитии региона.

Ставропольский край экспортировал сахарную продукцию на $3 млн за 11 месяцев 2025 года. Показатель в два раза превысил результат аналогичного периода прошлого года.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях и проверить готовность персонала действовать в нештатных ситуациях после нападения на школу в подмосковном Одинцово. Министерству образования края поручено проанализировать произошедшее и проверить работу охраны в школах и детских садах.

Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии осудил бывшего специалиста АО «Кавказ.РФ» за хищение свыше 81 млн руб. Мужчина работал в техническом сопровождении платежно-пропускной системы всесезонного комплекса «Эльбрус». Он присвоил выручку от продажи пропусков на канатную дорогу.