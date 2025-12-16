Ostrikov Beauty Publishing — косметический бренд, основанный в 2021 году в Москве Сергеем Остриковым. На этикетке каждого продукта указана фамилия химика-разработчика или парфюмера, который работал над его созданием. Это важно: техническое задание для каждого продукта отправляется именно тому химику, который лучше всего работает с требуемой категорией косметики, а для воплощения готовой разработки специально подбирается производство. Отдельное внимание уделяется экологичности и перерабатываемости всех материалов упаковки — это стекло, алюминий, ПЭТ и полипропилен. Сегодня в ассортименте марки — средства по уходу за волосами, телом, лицом, парфюмерия.

Фото: Ostrikov Beauty Publishing